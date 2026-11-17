Pioggia di emendamenti sulla Manovra: depositati oltre 7000

(Teleborsa) - Sarebbero circa 7mila - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari - il numero degli emendamenti presentati dai gruppi alla manovra in commissione Bilancio alla scadenza del termine.



da salario minimo a sanità, 18 emendamenti unitari del campo progressista



Dalla sanità al salario minimo passando per la ricerca e Opzione donna. Sono 18 - secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari - le proposte di modifica unitarie depositate dal campo progressista alla manovra. Tra le proposte di modifica unitarie anche i congedi paritari e la rivalutazione delle pensioni, sostegno al fondo affitti e inquilini morosi incolpevoli, la start tax. E ancora contrasto al fiscal drag e spostamento degli investimenti in armi alla scuola. Risorse sono dedicate infine all'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e alla mitigazione del rischio idrogeologico oltre che al turn over nella p.a.



Emendamento Lega, 10mila militari per Strade sicure nel 2027



Più militari nelle strade italiane per tutto il 2027 per rafforzare la sicurezza "da nord a sud". La Lega mette nero su bianco il potenziamento dell'operazione Strade sicure con un emendamento alla manovra, a prima firma Eugenio Zoffili, che prevede 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre del prossimo anno rispetto ai 6.800 attuali, arrivando a quota 10mila. La proposta di modifica - che dà seguito alla risoluzione leghista già approvata in commissione Bilancio alla Camera - prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro: 135 milioni per rafforzare di 2.700 unità il contingente impiegato sul territorio nazionale e altri 25 milioni per prorogare fino alla fine del 2027 la presenza dei 500 militari aggiuntivi destinati a Milano, attualmente prevista dalla legge di bilancio fino a marzo. Le risorse saranno recuperate dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.



Fedriga, "miglioramenti su sanità ma serve integrazione a risorse attuali"



Nel corso della riunione di maggioranza la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha confermato "attenzione prioritaria per l'adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza". "Dobbiamo riconoscere l'impegno che questo governo ha messo per finanziare la sanità in questi anni. È stato molto importante rispetto ai governi passati, molto più importante, però per il 2027, ed è una richiesta della Conferenza delle Regioni, serve un'integrazione delle risorse stanziate, per poter garantire quel processo di miglioramento che tutte le Regioni italiane stanno facendo". E' quanto ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando della manovra a margine di un incontro a Trieste.

Riferendosi alla situazione attuale della sanità delle varie regioni, Fedriga ha spiegato che "tutte stanno migliorando. Abbiamo raggiunto l'obiettivo finale? No. Evidentemente però c'è un processo di miglioramento. Sulla sanità ogni passo avanti, vi assicuro, è una fatica enorme, è complicatissimo, servono anni e anni, però piano piano le Regioni ce la stanno facendo". Sul futuro delle pensioni invece ha sottolineato: "Aspettiamo cosa ci dirà il governo"



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