Segnali d'acquisto per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance del riassicuratore tedesco , tra i titoli dell'indice DAX , con una variazione percentuale dello 0,07%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 591,6 Euro, Muench Rueckvers è molto appetibile con stop loss impostato a quota 570,8 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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