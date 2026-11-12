Francoforte: scambi al rialzo per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Balza in avanti il riassicuratore tedesco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Muench Rueckvers, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 584,3 Euro. Primo supporto visto a 575,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 571,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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