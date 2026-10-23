Munich Re rivede al rialzo la guidance sull'utile dopo un terzo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Munich Re , colosso tedesco della riassicurazione, ha registrato un utile netto di 1,7 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026, superando la stima degli analisti di 1,479 miliardi di euro (secondo un consensus fornito dalla società). Il risultato è stato sostenuto da un andamento operativo molto positivo in tutti i segmenti di attività, da perdite per grandi sinistri inferiori alle attese nel settore della riassicurazione danni (P&C) e da un solido rendimento degli investimenti nel comparto riassicurativo.



Fatta salva l'evoluzione dei grandi sinistri nel prosieguo dell'anno, Munich Re intende continuare a rafforzare il proprio bilancio, ove opportuno, nel corso del quarto trimestre. Ciononostante, a fronte di un risultato netto di 5,7 miliardi di euro conseguito nei primi nove mesi dell'anno, Munich Re ha rivisto al rialzo la previsione sull'utile netto per il 2026, portandola da 6,3 a 6,6 miliardi di euro.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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