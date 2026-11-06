Francoforte: andamento negativo per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Sottotono il riassicuratore tedesco , che passa di mano con un calo del 2,83%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Muench Rueckvers rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 582,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 575,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 590,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```