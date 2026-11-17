Turismo online, mercato globale oltre i 1.000 miliardi entro il 2030: Booking leader

(Teleborsa) - Il canale digitale si conferma il motore principale dell'industria turistica mondiale, arrivando a generare oltre il 70% dei ricavi complessivi del comparto. Secondo i dati elaborati da Statista, il giro d'affari globale dell'Online Travel Market — attestatosi a 702 miliardi di dollari nel 2025 — è destinato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari (1 trilione) entro il 2030, quando le vendite online arriveranno a coprire il 76% del fatturato totale del settore. Considerando l'intero perimetro Travel & Tourism monitorato da Statista Market Insights, il volume d'affari complessivo toccherà i 1.390 miliardi di dollari nel 2030 con un tasso di crescita annuo composto (CAGR 2026-2030) del 6,83%.



Nel dettaglio del segmento ricettivo (hotel, case vacanza e campeggi), i ricavi globali raggiungono i 481 miliardi di dollari nel 2026 e sono attesi a 600,95 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 4,55%. Il comparto trainante resta quello alberghiero, che vale 363,66 miliardi di dollari nel 2026 e punta a toccare 1,15 miliardi di utenti entro il 2031, con un ricavo medio per utente (ARPU) stimato a 387,05 dollari.



Sul fronte dei player quotati, la classifica globale per ricavi e capitalizzazione di mercato (rilevazione Statistica a giugno 2026) vede il netto primato di Booking Holdings, che guida le Online Travel Agencies (OTA) con un fatturato record di 27 miliardi di dollari, distanziando di 12 miliardi la rivale Expedia Group, ferma a quasi 15 miliardi di dollari. Sul podio per valore di Borsa seguono Airbnb — che beneficia della minore incidenza dei costi di marketing sui ricavi — e la cinese Trip.com Group, davanti a gruppi europei come Amadeus IT Group ed eDreams ODIGEO.



"Questi numeri confermano quanto il digitale sia oggi il principale terreno di competizione per l'industria dell'ospitalità, ma evidenziano anche la forte concentrazione in mano ai grandi intermediari internazionali", commenta Marco Bove, CEO di IM Evolution. "Per le strutture ricettive, dove le commissioni applicate dalle OTA incidono mediamente tra il 15% e il 25% sul transato, la disintermediazione rappresenta una leva finanziaria decisiva: spostare anche solo il 10-15% dei volumi verso il booking engine proprietario consente di recuperare margini operativi netti significativi e di abbattere il costo di acquisizione cliente (CAC). Investire in canali diretti alternativi significa, prima di tutto, investire sul brand della propria struttura, trasformando il sito ufficiale da semplice vetrina a un ecosistema capace di offrire un valore aggiunto reale — come tariffe dedicate, upgrade, servizi esclusivi o pacchetti su misura — che le piattaforme generaliste non possono replicare. Sul piano tecnico, oggi questo obiettivo richiede un'architettura digitale evoluta: non basta più la sola SEO tradizionale per presidiare la SERP, ma occorre strutturare i dati e l'identità del brand secondo le logiche della Generative Engine Optimization (GEO). Rendere l'offerta leggibile e autorevole per i motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale permette infatti di intercettare la domanda nella fase conversazionale di pianificazione e di massimizzare il Customer Lifetime Value (CLV) attraverso una relazione diretta e fidelizzata con l'ospite".



Il predominio digitale si riflette anche sul traffico web, dove Booking.com si conferma il portale turistico più visitato al mondo nel 2026, precedendo Trip.com e Tripadvisor. Nonostante l'avanzata dell'online e l'integrazione dell'intelligenza artificiale stiano ridisegnando l'intermediazione, resistono alcune nicchie offline: secondo le analisi di Statista, oltre il 75% delle vendite nel segmento delle crociere passa ancora attraverso agenzie fisiche e canali tradizionali.

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