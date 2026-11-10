Anthropic, per Goldman Sachs il fatturato sfiorerà i 700 miliardi di dollari entro il 2030

(Teleborsa) - Secondo gli analisti di Goldman Sachs
i ricavi di Anthropic
saliranno a circa 685 miliardi di dollari
entro la fine del decennio: una proiezione che rafforza le basi per la valutazione di 1,4 trilioni di dollari
auspicata in vista dell'offerta pubblica iniziale.
La società creatrice del chatbot Claude dovrebbe registrare un fatturato quasi 150 volte superiore
ai 4,59 miliardi di dollari ottenuti l'anno scorso. Inoltre, la banca d'affari stima che, entro il 2030, le vendite verso clienti aziendali
(enterprise) raggiungeranno i 586 miliardi annui
, a cui si aggiungeranno circa 100 miliardi derivanti da altri segmenti.
Date le spese elevate, il team di ricerca ritiene che l'azienda impiegherà tempo fino al 2030 per generare un flusso di cassa disponibile (free cash flow) positivo su base annua. Gli analisti prevedono che gli investimenti in infrastrutture
di calcolo aumenteranno di oltre dieci volte entro la fine del decennio, raggiungendo quasi 400 miliardi di dollari
; di contro, anche i profitti derivanti da tali attività di calcolo registrerebbero una crescita proporzionale.
Stando alla documentazione visionata da Bloomberg, la definizione del prezzo IPO
è prevista per mercoledì 18 novembre
, con l'avvio delle negoziazioni fissato per il giorno seguente.