Webuild, via libera da Antitrust nigeriana a offerta su Trevi
(Teleborsa) - Webuild rende noto di aver ottenuto il via libera da parte della Federal Competition and consumer protection commission ai sensi della normativa nigeriana in materia di controllo delle concentrazioni fra imprese (Federal Competition and Consumer Protection Act 2018) in merito all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Webuild sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industriale.
In particolare, fa sapere Webuild in una nota, la Federal competition and consumer protection commission ha comunicato la propria "non opposizione" al perfezionamento dell'operazione di concentrazione, senza imporre condizioni, limitazioni o prescrizioni.
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