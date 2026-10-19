Webuild sale al 29,9% nel capitale di Trevi

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'OOPA promossa su Trevi, Webuild e' salita al 29,9% del capitale della societa'. Lo rende noto Webuild. A seguito, infatti, degli acquisti effettuati in data odierna Webuild verra' a possedere complessivamente 19.607.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 29,90% del capitale sociale e dei diritti di voto.Webuild
, nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale
(Trevi
) comunica che in data odierna, ha eseguito sul mercato, per il tramite di Intermonte SIM, operazioni di acquisto, pertanto verrà a possedere complessivamente 19.607.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 29,90% del capitale sociale e dei diritti di voto.