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Webuild sale al 29,9% nel capitale di Trevi

Finanza
Webuild sale al 29,9% nel capitale di Trevi
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'OOPA promossa su Trevi, Webuild e' salita al 29,9% del capitale della societa'. Lo rende noto Webuild. A seguito, infatti, degli acquisti effettuati in data odierna Webuild verra' a possedere complessivamente 19.607.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 29,90% del capitale sociale e dei diritti di voto.

Webuild, nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale (Trevi) comunica che in data odierna, ha eseguito sul mercato, per il tramite di Intermonte SIM, operazioni di acquisto, pertanto verrà a possedere complessivamente 19.607.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 29,90% del capitale sociale e dei diritti di voto.
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