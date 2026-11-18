(Teleborsa) - Si muovono in forte ribasso sulla piazza di Parigi le azioni Alstom
dopo che il produttore francese di treni ha ridimensionato le aspettative sulle cessioni di attività destinate a contribuire alla riduzione del debito, alimentando la possibilità di un aumento di capitale
con diritto di opzione per gli azionisti.
Il titolo ha perso fino oltre il 9% nelle prime contrattazioni sulla piazza francese, prolungando la flessione iniziata dopo il secondo profit warning della società dall'inizio dell'anno. Dall'inizio del 2026 le azioni hanno perso più del 60%, con una riduzione della capitalizzazione di mercato di 6,3 miliardi di euro (6,9 miliardi di dollari).I problemi sulle commesse in Germania
All'inizio del mese Alstom aveva comunicato che le difficoltà legate a una serie di ordini di treni in Germania avevano provocato ritardi e superamenti dei costi previsti. La situazione ha costretto il gruppo a valutare diverse opzioni, comprese le cessioni di attività, per rafforzare la propria posizione finanziaria.
Durante una conference call con gli analisti nella serata di ieri, la società ha tuttavia delineato margini limitati per ulteriori dismissioni.Citi: possibile aumento di capitale da 1,5 miliardi
Secondo gli analisti di Citi, guidati da Martin Wilkie, le indicazioni fornite da Alstom rendono più concreta l'ipotesi di un aumento di capitale con diritto di opzione, un'operazione che comporterebbe una diluizione per gli azionisti che non partecipassero alla sottoscrizione.
"La società ha sostanzialmente escluso cessioni nei settori del segnalamento, dei servizi e delle joint venture", ha scritto Wilkie in una nota, aggiungendo che una parte significativa del piano di riduzione dell'indebitamento da 2 miliardi di euro potrebbe essere realizzata attraverso un aumento di capitale.
Secondo Citi, Alstom potrebbe arrivare a collocare nuove azioni per un valore fino a 1,5 miliardi di euro.