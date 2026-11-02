Alstom taglia guidance sui margini dopo difficoltà nel primo semestre

(Teleborsa) - Alstom , colosso francese del trasporto ferroviario, ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2026/27 con ordini per 11 miliardi di euro, rispetto ai 10,5 miliardi di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Lo slancio commerciale ha subito un'accelerazione nel secondo trimestre, con ordini pari a 8,4 miliardi di euro e un rapporto book-to-bill di 1,8. Il rapporto ordini/fatturato per l'intero semestre si è attestato quindi a 1,2, in linea con l'obiettivo annuale previsto, superiore a 1.



Le vendite hanno raggiunto i 9,3 miliardi di euro, con un incremento del 3% su base nominale e del 2% su base organica rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Nel corso del primo semestre, Alstom ha prodotto 1.860 carrozze, un dato in calo dell'8% rispetto alle 2.017 unità dello stesso periodo dell'esercizio precedente; la produzione ha risentito di criticità nell'esecuzione sulla piattaforma Coradia Max. Il margine EBIT rettificato si attesta a circa -4%, rispetto al 6,4% registrato nel primo semestre dell'esercizio precedente; il calo è in gran parte riconducibile ad adeguamenti del margine lordo su progetti eseguiti per la Germania o provenienti da essa.



A seguito dei risultati del primo semestre dell'esercizio 2026/27, il Gruppo ha aggiornato le proprie previsioni per l'esercizio 2026/27. Ora si aspetta una crescita organica delle vendite a un tasso low- to mid-single digit (rispetto alla precedente stima di circa il 5%), influenzata in parte da una produzione automobilistica inferiore alle attese iniziali; inoltre, si attende un margine EBIT rettificato di circa l'1% per l'esercizio 2026/27, in calo rispetto al 6,5% precedentemente annunciato; ciò implica una ripresa del margine EBIT rettificato, che dovrebbe attestarsi intorno al 6,5% nel secondo semestre.



"Dalla mia nomina a CEO nell'aprile 2026, ho richiesto un'identificazione rigorosa e un'escalation dei rischi e delle opportunità a livello di singolo progetto, mobilitando team dedicati di esperti Alstom sui progetti più critici, tra cui il Coradia Max - ha commentato Martin Sion, CEO di Alstom - L'annuncio odierno riflette le conseguenze di questo lavoro, con l'obiettivo di normalizzare le performance del Gruppo a partire dal prossimo esercizio. Esso rafforza inoltre la mia determinazione ad accelerare i miglioramenti operativi e prevede un piano di riduzione dell'indebitamento - con il sostegno del nostro board - per garantire che Alstom possa esprimere appieno il potenziale derivante dal suo posizionamento competitivo in un mercato ferroviario in crescita".

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