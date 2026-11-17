(Teleborsa) - Alstom
, colosso francese del trasporto ferroviario, ha chiuso la prima metà dell'esercizio 2026-27 con una raccolta ordini
pari a 11 miliardi di euro, con un rapporto ordini/fatturato (book-to-bill ratio) di 1,2, in linea con le previsioni per l'intero esercizio. Il fatturato
è pari a 9,3 miliardi di euro, in crescita del 3%, di cui il 2% derivante da una crescita organica. L'EBIT rettificato
è pari a -396 milioni di euro, equivalente a un margine del -4,2%, in calo rispetto al 6,4% registrato nel primo semestre 2025/26 a causa di criticità nell'esecuzione dei progetti. La perdita
è di 954 milioni di euro, in calo rispetto all'utile di 220 milioni di euro del primo semestre 2025/26.
"I risultati del primo semestre riflettono le sfide nell'esecuzione dei progetti emerse di recente
- ha commentato il CEO Martin Sion
- Stiamo intervenendo con decisione sulle leve chiave per migliorare l'esecuzione, agendo sul modello operativo e sulla strategia commerciale, e puntando al contempo a una riduzione dell'indebitamento di 2 miliardi di euro per rafforzare il bilancio. L'entrata in servizio commerciale della nostra piattaforma ad altissima velocità Avelia Horizon, avvenuta all'inizio di questo mese, dimostra le capacità dei nostri team e la forza della tecnologia di Alstom. Il nostro impegno è trasformare Alstom in un'azienda leader nel proprio settore"
Il board di Alstom intende mantenere un solido rating creditizio di tipo "investment grade"
. Ha pertanto deciso di avviare una valutazione di tutte le opzioni percorribili - incluse azioni organiche e misure inorganiche, come dismissioni o operazioni sul capitale e strumenti simil-equity - con l'obiettivo di ridurre il debito di circa 2 miliardi di euro entro settembre 2027. Gli azionisti rappresentati nel board sostengono il Gruppo e stanno collaborando strettamente con il management per condurre tale analisi. Il Gruppo manterrà flessibilità riguardo alla sequenza e all'entità delle misure che verranno adottate.
Parallelamente all'attuazione del piano di riduzione dell'indebitamento, il Gruppo presenterà il proprio piano strategico e operativo a lungo termine, insieme alle prospettive a medio termine, in occasione di un "Capital Markets Day" che si terrà nel secondo trimestre
dell'anno solare 2027.