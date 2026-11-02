Alstom affonda del 30% in Borsa dopo il profit warning: piano da 2 miliardi per ridurre il debito

(Teleborsa) - Calo shock sulla Borsa di Parigi
per Alstom
, colosso francese del trasporto ferroviario, che perde oltre un terzo del proprio valore prima di essere sospeso dalle contrattazioni per eccesso di ribasso.
La società ha ridotto la guidance sul margine EBIT rettificato
per l'anno fiscale 2027 a circa l'1% (dal 6,5%), segnalato un deflusso di cassa di 1,5 miliardi di euro e avviato un piano di riduzione del debito di circa 2 miliardi di euro
, dopo che i problemi nell'esecuzione del progetto Coradia Max in Germania hanno causato un netto calo della redditività nel primo semestre
.
Dopo aver toccato anche -31%
, il titolo mostra un ribasso del 28% a mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni.