(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un +0,04%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 175,097, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175,877. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 174,813.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)