BNL, al via riposizionamento strategico: RONE ante imposte oltre 20% al 2030

Ricavi in crescita oltre il 3% annuo, costi/ricavi dal 61% al 56%

(Teleborsa) - BNP Paribas ha presentato il piano al 2030 per BNL, la sua controllata italiana. La banca guidata da Elena Goitini, che è anche responsabile del gruppo BNP Paribas in Italia, punta sulle attività a maggior valore aggiunto: Corporate Banking, Private Banking e Wealth Management. Il retail verrà ripensato con un approccio più selettivo. Il piano parte dai risultati della trasformazione 2021-2025 e prevede un forte aumento della redditività. Il rendimento ante imposte sul capitale allocato (pre-tax RONE) dovrebbe superare il 20% nel 2030, dal 14,5% del 2025 (13,4% senza l'effetto di 70 milioni di euro della rivalutazione di partecipazioni).



Per il periodo 2025-2030 il gruppo francese prevede ricavi in crescita di oltre il 3% medio annuo, partendo da 2,8 miliardi di euro nel 2025. Nel periodo 2026-2030 il ritmo sale a circa il 4%. Le commissioni dovrebbero crescere di circa il 4% annuo e il margine di interesse di oltre il 2,5%. Le masse gestite, pari a 74 miliardi nel 2025, sono attese in crescita di circa il 7% annuo e dovrebbero superare i 100 miliardi nel 2030. I costi saliranno meno dell'inflazione, sotto l'1,5% annuo, con un effetto forbice positivo di circa 2 punti l'anno. Il rapporto costi/ricavi scenderà così dal 61% al 56%. Il costo del rischio resterà sotto i 33 punti base per tutta la durata del piano (30 pb nel 2025). Gli attivi ponderati per il rischio, oggi 49 miliardi, caleranno dello 0,5% medio annuo grazie a oltre 9 miliardi di risparmi tra cartolarizzazioni, assicurazione del credito e interventi sulla qualità dei dati.



Il ruolo nel sistema BNP Paribas in Italia - BNL resta la principale piattaforma distributiva del gruppo nel Paese. In Italia BNP Paribas conta oltre 6 milioni di clienti e 16.000 collaboratori e si definisce il terzo gruppo bancario italiano, senza considerare l'effetto della fusione BPER -Popolare di Sondrio. Nel 2025 i ricavi da cross-selling tra BNL e le altre società del gruppo in Italia, tra cui CIB, Findomestic, Arval, Cardif e BNP Paribas AM, sono stati pari a 1,5 miliardi, il 26% dei ricavi italiani del gruppo. L'obiettivo per il 2030 è di circa 2 miliardi, il 33% in più, pari a circa il 30% dei ricavi. Per arrivarci il gruppo metterà in comune i dati di tutte le società italiane del gruppo, che saranno condivisi su tutta la base clienti, e userà l'intelligenza artificiale per suggerire offerte personalizzate.



Nel segmento imprese BNL punta a diventare la prima banca d'investimento europea in Italia entro il 2030 (oggi è seconda). Per farlo intende estendere a midcap e PMI i prodotti del CIB, dal cash management al trade finance fino all'M&A. Nel Private Banking l'ambizione è entrare tra i primi tre operatori italiani per masse, dalla quinta posizione attuale. La rete di consulenti finanziari Wealth Advisory Partner, circa 700 professionisti con 14 miliardi di masse, crescerà di circa un terzo entro il 2030.



Il modello retail cambierà in modo profondo. Le filiali, 559 nel 2025 contro le 812 del 2015, diminuiranno di circa il 20%. La metà delle vendite dovrà passare dai canali remoti. La rete a costi variabili salirà da 400 a 1.300 persone: gli agenti specializzati nei finanziamenti raddoppieranno a 800 e nascerà una forza di circa 500 "Global Advisor" con contratti misti. Sul credito al consumo BNL vuole aumentare con decisione la quota di mercato, sfruttando il know-how digitale di Findomestic. L'obiettivo è far crescere i ricavi per cliente del 5% annuo nel periodo 2026-2030.



Circa 3.000 dipendenti, un terzo dell'organico, saranno riqualificati entro il 2030 per passare a ruoli commerciali o tecnologici. Sono previsti anche l'offshoring di attività della sede centrale verso i centri del gruppo e una maggiore condivisione di piattaforme e investimenti IT con le altre banche commerciali dell'area euro (Francia, Belgio e Lussemburgo).



Il piano complessivo di BNP Paribas al 2030 sarà presentato il 2 febbraio 2027, insieme ai risultati del quarto trimestre 2026.

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