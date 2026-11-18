BolognaFiere, definiti termini e condizioni aucap in opzione da 18 milioni

Risorse destinate a ulteriore sviluppo strategico del Gruppo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere ha definito i termini e le condizioni dell’aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, da offrire in opzione agli azionisti deliberato dall’Assemblea straordinaria del 29 settembre 2026.



Termini dell’Aumento di Capitale



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 14.400.000 nuove azioni ordinarie BolognaFiere (“Nuove Azioni”), prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Il prezzo di sottoscrizione è di Euro 1,25 per Nuova Azione, di cui Euro 1,00 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,25 a sovrapprezzo. Il controvalore complessivo massimo, inclusivo di sovrapprezzo, è pari a Euro 18.000.000, con termine finale di sottoscrizione al 31 marzo 2027. Il prezzo di emissione è stato determinato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle

condizioni del mercato in generale e dell’andamento del titolo BolognaFiere.



Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 60 Nuove Azioni ogni n. 811 azioni detenute. A ciascuna azione ordinaria in circolazione (ad eccezione delle n. 144.288 azioni proprie detenute dalla Società) spetta un diritto di opzione. Si segnala che al fine di assicurare la quadratura dell’operazione, un azionista si è reso disponibile a rinunciare a n. 27.169 diritti di opzione ad esso spettanti.



Diritti di opzione e calendario dell’offerta



I complessivi n. 194.640.000 diritti di opzione (“Diritti di Opzione”) sono rappresentati dalla cedola n. 1 e hanno codice ISIN IT0005786402. Saranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. (Euronext Securities Milan). La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 23 novembre 2026.



I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 23 novembre 2026 e il 16 dicembre 2026, estremi inclusi (“Periodo di Opzione”). Gli stessi saranno negoziabili su EGM Pro dal 23 novembre 2026 al 10 dicembre 2026, estremi inclusi.



Finalità dell’operazione



L’Aumento di Capitale si colloca nel percorso di crescita e sviluppo della Società e del gruppo BolognaFiere. Le risorse raccolte sono finalizzate a sostenere il programma di ulteriore crescita della Società e del gruppo, anche mediante investimenti strategici per lo sviluppo e l’ampliamento del business.





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