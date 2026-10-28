Ambromobiliare convoca assemblea per delega al CdA su AuCap da 5 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di Ambromobiliare , società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'Euronext Growth Milan, convoca l'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 15 dicembre 2026 alle ore 12:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2026, alla medesima ora.



Nella parte ordinaria dell'assemblea sarà proposta un'integrazione del CdA resasi necessaria dopo la nomina per cooptazione del consigliere Giovanni Natali avvenuta in data 29 maggio 2026 e le dimissioni del consigliere indipendente Maurizio Dallocchio ricevute in data 13 ottobre 2026.



Nella parte straordinaria dell'assemblea sarà proposto di dare delega al CdA ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di 5 milioni di euro, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, in opzione e, in alternativa, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, al servizio dello sviluppo strategico del Gruppo di SIM Ambromobiliare anche attraverso operazioni di crescita esterna.

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