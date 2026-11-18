(Teleborsa) - Il primo trimestre dell'esercizio 2026/2027
di eVISO
, società di tecnologia attiva nei mercati di elettricità e gas e quotata su Euronext Growth Milan, è segnato dai mancati pagamenti di un operatore
reseller. Il caso ha pesato sulla posizione finanziaria netta
. Al 30 settembre la PFN resta positiva (cassa) per 4,7 milioni di euro, ma è scesa dai 10,4 milioni di fine giugno e dagli 8,1 milioni del 30 settembre 2025.
Nel trimestre sono mancati incassi per circa 7,4 milioni da una società di vendita servita da eVISO
, che il comunicato non nomina. eVISO ha esercitato il recesso dal contratto di fornitura di luce e gas con efficacia dal 1° settembre 2026. L'impatto sulla cassa è stato in parte compensato dall'andamento positivo del capitale circolante, che ha contribuito per circa 1,7 milioni.
eVISO spiega che, alla data odierna, l'operatore è ancora attivo e non è sottoposto a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali. La società ha avviato azioni legali a tutela del credito. Sulla base degli elementi disponibili, stima di recuperarne una quota compresa tra il 65% e il 100%
.
Secondo eVISO si tratta di un "caso isolato"
. Il canale reseller ha mostrato negli anni un'eccellente regolarità nei pagamenti, anche nel 2021-2022, durante le forti tensioni legate al caro energia. A conferma, la società indica che nell'esercizio 2025/2026 i crediti reseller scaduti da oltre 12 mesi e ancora esigibili erano circa 0,5 milioni, pari allo 0,3% del fatturato del canale.
Il canale reseller resta centrale per eVISO
, che è abbinata a 111 operatori, circa il 14% delle società di vendita attive sul mercato libero dell'elettricità. Nel trimestre i volumi di energia elettrica erogata tramite questo canale sono cresciuti del 26% a 231,3 GWh. I punti di prelievo gestiti sono invece scesi del 12% a 140.602. La società indica come priorità privilegiare, nel canale reseller, le opportunità più redditizie.