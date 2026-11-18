eVISO, nel primo trimestre margine lordo fino a 7 milioni. Ricavi +77% con caro energia

(Teleborsa) - eVISO , società di tecnologia attiva nei mercati di elettricità e gas e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2026/2027 (luglio-settembre) con un gross margin compreso tra 6,6 e 7 milioni di euro. Rispetto ai 5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, la crescita è tra il 32% e il 40%.



I ricavi sono saliti del 77% a 129,3 milioni, spinti dall'aumento dei volumi e dal rialzo dei prezzi dell'energia. L'index medio di luce e gas della società è cresciuto del 65% a 174,7 euro/MWh. L'incidenza del margine sui ricavi è scesa al 5,1-5,4%, dal 6,8% di un anno prima. Secondo la società il calo è dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi d'acquisto dell'energia e alla concorrenza sui prezzi di vendita nel canale reseller.



L'energia complessivamente erogata è cresciuta del 26% a 391,4 GWh. Nell'elettricità il canale diretto, rivolto a PMI, aziende agricole, negozi e ristoranti, è salito del 25% a 136,9 GWh, con i punti di prelievo in aumento del 19% a 32.318. Il canale reseller, cioè le società di vendita servite da eVISO, è cresciuto del 26% a 231,3 GWh e prosegue la ripresa iniziata a novembre 2025, nonostante il calo dei punti di prelievo gestiti. Il gas è aumentato del 34% a 23,2 GWh, trainato dal canale reseller (+179%).



La posizione finanziaria netta resta positiva (cassa) per 4,7 milioni, ma è scesa dai 10,4 milioni di fine giugno. Sul dato pesano circa 7,4 milioni di crediti non incassati da un operatore reseller, con cui eVISO ha interrotto il contratto di fornitura dal 1° settembre. L'effetto è stato in parte compensato da 1,7 milioni di miglioramento del capitale circolante. La società spiega che l'operatore è ancora attivo e non è sottoposto a procedure concorsuali. Ha avviato azioni legali e stima di recuperare tra il 65% e il 100% del credito. Secondo eVISO si tratta di un caso isolato: nell'esercizio 2025/2026 i crediti reseller scaduti da oltre 12 mesi erano circa 0,5 milioni, lo 0,3% del fatturato del canale.



"Il risultato che meglio racconta il trimestre è la crescita del Gross Margin", ha commentato l'amministratrice delegata Lucia Fracassi. Secondo Fracassi, il margine è aumentato almeno del 32% su base annua, più dei volumi complessivi. "La priorità di eVISO è chiara: far crescere il valore del portafoglio, ampliando i clienti diretti e privilegiando nel canale reseller le opportunità che contribuiscono di più alla redditività".

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