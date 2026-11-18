Fitch: ingenti emissioni da parte degli hyperscaler aumenteranno volatilità sull'obbligazionario

(Teleborsa) - Il mercato delle obbligazioni societarie "investment grade" non finanziarie si sta concentrando sempre più nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e della vendita al dettaglio, a causa del ricorso al debito da parte degli "hyperscaler" - i grandi operatori di infrastrutture digitali - per finanziare le proprie spese in conto capitale (capex). Una minore diversificazione potrebbe tradursi in una maggiore volatilità, elevando il profilo di rischio dell'intero mercato, secondo un nuovo rapporto di Fitch.



Una maggiore volatilità potrebbe rendere più difficili le condizioni di finanziamento per alcuni emittenti, specialmente qualora i rendimenti dei Treasury dovessero rimanere elevati e i profili creditizi o le valutazioni azionarie degli "hyperscaler" dovessero indebolirsi, portando a un ampliamento degli spread. Ciò, sostiene Fitch, potrebbe "accrescere i rischi per le società di settori come l'assistenza sanitaria, la tecnologia e le utilities che dovranno affrontare scadenze debitorie significative nel prossimo futuro, a causa dell'aumento dei costi di finanziamento e della necessità di individuare il momento opportuno per emettere nuovi titoli in fase di rifinanziamento".



Secondo le stime dell'agenzia di rating, nei primi dieci mesi del 2026, le emissioni obbligazionarie "investment grade" di società non finanziarie negli Stati Uniti hanno raggiunto i 940 miliardi di dollari, con un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainate in gran parte dal boom delle emissioni legate all'intelligenza artificiale (AI). È "probabile che l'emissione di debito connesso all'AI prosegua a ritmi sostenuti nel breve termine, ma potrebbe diventare più sporadica qualora persistesse l'incertezza sui rendimenti degli investimenti in questo ambito e la domanda da parte degli investitori dovesse subire fluttuazioni", viene sottolineato.



Fitch non prevede che la crescente incertezza normativa riguardante lo sviluppo dei data center negli Stati Uniti determini una contrazione significativa delle spese in conto capitale nel 2027. Stimiamo che la spesa complessiva in conto capitale per un gruppo globale di società non finanziarie valutate da Fitch - inclusi gli "hyperscaler" - raggiungerà un picco di circa 3.000 miliardi di dollari nel 2027, dopo aver registrato un CAGR a doppia cifra a partire dal 2024. Tuttavia, gli sviluppi recenti hanno ridotto il potere di determinazione dei prezzi dei laboratori all'avanguardia nel settore dell'AI, sollevando interrogativi sulla sostenibilità degli attuali livelli di investimento in questo campo.

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