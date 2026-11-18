Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,66%, rispetto a -0,92% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario tecnico di Siemens Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 128,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 129,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 127,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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