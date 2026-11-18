Francoforte: nuovo spunto rialzista per Sartorius

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sartorius rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Sartorius mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 299,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 293,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 305,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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