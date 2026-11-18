(Teleborsa) - Generali e UniCredit hanno "un dialogo in corso" per capire dove ampliare la cooperazione e creare partnership strategiche. Lo ha detto Donnet
rispondendo a un’analista sul perimetro illustrato dal ceo di UniCredit ieri
: "Entrambi abbiamo già detto più volte che possiamo facilmente immaginare che una maggiore cooperazione crei valore significativo per entrambe le istituzioni". Si sta valutando anche la profondità dell’intesa, ma "è ovviamente un po’ prematuro essere più specifici su questo".
Sulle cifre
circolate, Donnet ha detto che "a grandi linee" la valutazione di Generali, "che non è proprio una valutazione", "è in linea con i numeri indicati" dal ceo di UniCredit, pur precisando che il punto di vista della compagnia e quello della banca "sono ovviamente diversi": “Condividiamo una visione comune del valore che insieme potremmo creare
”.Le aree
"Potete facilmente immaginare che la bancassurance
possa essere un'area di cooperazione", ha detto Donnet, precisando che include "sia il vita sia il danni". Anche asset management
e wealth management
"possono essere un'opportunità" e "persino l'insurbanking
". Generali ha già accordi di bancassurance in Europa centro-orientale: "potremmo fare di più". Sulla stima del valore
, Donnet ha spiegato che per Generali "la valutazione, dal punto di vista della compagnia e della banca, è ovviamente diversa", ma "è in linea con i numeri indicati da Orcel": "Condividiamo una visione comune del valore che insieme potremmo creare".M&A
Sull'M&A, interpellato dagli analisti sul fatto che il rialzo del titolo abbassa la soglia dei buyback
, Donnet ha ricordato che il confronto con i riacquisti "è una buona disciplina", ma "necessaria e non sufficiente": contano anche la coerenza strategica
e culturale
. "Per essere pienamente trasparenti, sul fronte assicurativo la nostra pipeline di M&A è piuttosto povera al momento." Nell'asset management "è diverso: ci sono più target azionabili", anche se non tutti in linea con la strategia. "Alcuni target molto interessanti non sono azionabili, e ciò che è azionabile non è necessariamente molto interessante", ha detto, aggiungendo che "i comportamenti nazionalistici di alcuni Paesi rendono molto difficili" le operazioni transfrontaliere: "Quanto accaduto tra UniCredit e Commerzbank potrebbe aprire una nuova via positiva in Europa".
Il gruppo vuole "continuare a rafforzare la piattaforma globale di asset management, ma non in qualunque modo", citando come esempio la transazione senza cassa con Natixis
valutata alcuni anni fa.Il prossimo piano
Il lavoro sul nuovo ciclo strategico "inizierà tra un paio di mesi" sotto la guida del vice ceo Giulio Terzariol
: "Possiamo permetterci di essere ancora più ambiziosi: rafforzare la leadership in Europa, soprattutto nel vita e nell'asset management".