Generali, Donnet: “Crescita basata sulla qualità, non sulla quantità”

All'Investor Day di Londra

(Teleborsa) - "Stiamo eseguendo con successo una strategia di crescita basata sulla qualità più che sulla quantità". Così il Ceo Philippe Donnet ha aperto l'Investor Day a Londra di Generali.



Danni e Vita



Nel Danni "la creazione di valore conta più della creazione di volume", e questo principio "è al cuore della nostra performance". Il gruppo cresce in segmenti "con margini migliori, più resilienti al ciclo dei prezzi e soprattutto dove abbiamo un forte vantaggio competitivo". Il combined ratio è migliorato "in modo significativo" grazie all'"eccellenza tecnica nel pricing e nella sottoscrizione" e alla "scala dell'automazione dei sinistri guidata dall'Ai". Nel Vita la crescita poggia su "business capital-light e che generano cassa": protection e salute, hybrid e nuovi prodotti unit-linked. Nel Danni i volumi sono trainati da non-motor, salute e infortuni.



Assicurazione e gestione



"L'integrazione tra assicurazione e asset & wealth management ci dà un vantaggio competitivo distintivo, con flussi di utili più diversificati e ricorrenti, difficili da replicare per altri", ha detto Donnet. La piattaforma di gestione consente di offrire ai clienti assicurativi "una gamma più ampia e sofisticata di soluzioni di investimento", mentre l'assicurazione dà alla gestione "scala, distribuzione e una fonte stabile di capitale". Il collegamento diretto permette di "sviluppare prodotti più rapidamente e rispondere ai cambiamenti di mercato".



Sono state rafforzate le strategie alternative, tra private credit, credito Usa e infrastrutture, cresce la quota di unit-linked e di asset istituzionali gestita internamente ("catturiamo più valore nel gruppo") e la distribuzione si estende a più clienti in Europa e Asia, con la presenza Usa tramite Conning. Ne deriva "una quota crescente di commissioni ricorrenti da terzi".



Capitale e rete



"Il nostro approccio, che combina un'allocazione disciplinata del capitale e i buyback, ha garantito una creazione di valore costante." L'M&A "è confrontato con i buyback". Il solvency ratio "ci dà resilienza quando i mercati sono volatili e flessibilità quando prosperano", e la bassa leva finanziaria "ampie opzioni in qualunque contesto". I consulenti, "un vantaggio competitivo fondamentale", sono potenziati da strumenti digitali che permettono loro di concentrarsi su "relazioni con empatia e tocco umano".



Il lavoro sul prossimo piano strategico "inizierà presto". "L'eccellenza non è un traguardo: è lo standard che applichiamo ogni giorno, in ogni modo, in ogni business, in ogni Paese."

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