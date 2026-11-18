(Teleborsa) - "Gli ottimi risultati ottenuti e la nostra disciplina nell'esecuzione confermano che Generali è pienamente in linea per superare tutti i target del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence". Grazie all'efficace implementazione del nostro quarto piano strategico consecutivo, tutt'ora in corso, il nostro Gruppo è oggi più forte che mai
, con un modello di business diversificato e un bilancio molto solido che continuano a dimostrare il proprio valore". Lo ha detto Group CEO
di Generali
, Philippe Donnet
, in occasione dell'Investor Day a Londra
.
"Stiamo generando una redditività crescente, una generazione di cassa più forte e una remunerazione degli azionisti sempre più elevata
, grazie all'eccellenza tecnica e alla forza dei nostri business Vita, Danni e Asset & Wealth Management - ha spiegato - Allo stesso tempo, queste solide fondamenta rappresentano la base per cogliere le opportunità future. Vediamo un significativo potenziale per continuare a crescere in maniera profittevole in tutte le nostre attività, rafforzando il contributo dei nostri motori di crescita e le sinergie tra di essi. Stiamo inoltre accelerando l'adozione dell'AI in tutto il Gruppo
in maniera agile e facendo leva sulla nostra capacità di scala".
"Questo ci consente di continuare a migliorare la produttività, rafforzare le competenze tecniche e la qualità dell'offerta ai clienti, oltre a fornire alla nostra rete distributiva le tecnologie più avanzate e innovative - ha detto Donnet - Tutti questi elementi ci danno piena fiducia nella nostra capacità di continuare a creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder
e di essere sempre più vicini ai nostri clienti come loro Partner di Vita".