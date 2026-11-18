Generali, Investor Day: punta a superare tutti i target del piano al 2027. EPS oltre il +14% annuo

Dall'intelligenza artificiale più di 200 milioni di contributo al risultato operativo

(Teleborsa) - Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, si dice in linea per superare tutti gli obiettivi del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence", presentato a gennaio 2025. Il gruppo ha fatto il punto sui progressi in occasione dell'Investor Day in corso a Londra.



La crescita media annua dell'utile per azione normalizzato è attesa oltre il 14% a fine 2026 rispetto al 2024. È ben al di sopra della forchetta obiettivo dell'8-10%. I flussi di cassa netti cumulati a livello di Holding nei primi due anni del piano sono stimati in oltre 7,6 miliardi di euro, e il gruppo è quindi avviato a superare l'obiettivo di oltre 11 miliardi entro il 2027. Il dividendo per azione è in linea per crescere di oltre il 10% medio annuo. Del programma di riacquisto di azioni proprie da 1,5 miliardi è già stato eseguito 1 miliardo.



Nel Vita il risultato operativo è atteso in crescita del 5% medio annuo tra il 2024 e il 2026, con un margine sulla nuova produzione intorno al 5,9% a fine 2026. Le riserve legate a prodotti a basso assorbimento di capitale sono salite a circa il 75% del totale. La raccolta netta ha raggiunto 25,2 miliardi tra il 2025 e i primi nove mesi del 2026, un risultato che colloca Generali ai vertici in Europa. Nel Danni i premi lordi sono attesi in crescita del 6,6% medio annuo nei primi due anni del piano e il risultato operativo del 12% annuo tra il 2024 e il 2026. Nell'Asset & Wealth Management, dopo la piena integrazione di Conning, i clienti terzi rappresentano a fine settembre il 44% delle masse gestite complessive. Banca Generali prosegue nella crescita organica e beneficia dell'integrazione di Intermonte e del progetto di Insurbanking.



Il gruppo sta accelerando lo sviluppo di tre principali motori di crescita: le soluzioni hybrid e unit-linked, il segmento delle PMI e quello della salute. Sul fronte tecnologico gli investimenti in tecnologia e intelligenza artificiale saranno compresi tra 1,2 e 1,3 miliardi entro il 2027, di cui 0,9 miliardi già spesi. Tra le collaborazioni strategiche c'è quella con il Massachusetts Institute of Technology (MIT). L'AI viene applicata a 16 casi d'uso prioritari, tra pricing, sottoscrizione, gestione dei sinistri e processi operativi. Entro il 2026 dovrebbe generare un contributo a regime superiore a 200 milioni sul risultato operativo del gruppo.



Sul fronte delle persone, l'indice di upskilling ha raggiunto il 61% a fine settembre e l'employee engagement il livello record dell'86%. Circa 35.800 dipendenti hanno aderito a ottobre al piano di azionariato We SHARE 3.0. Sul fronte della sostenibilità, i nuovi investimenti netti in soluzioni per il clima sono saliti a 12,1 miliardi a fine giugno. L'intensità carbonica del portafoglio investimenti è scesa del 65%.

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