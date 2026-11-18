(Teleborsa) - Generali
accelera sull'intelligenza artificiale. Entro la fine del 2026 l'AI dovrebbe generare un contributo positivo a regime superiore a 200 milioni di euro sul risultato operativo
del gruppo. Lo ha comunicato la compagnia triestina in occasione dell'Investor Day in corso a Londra
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L'adozione su larga scala passa da 16 casi d'uso prioritari
, che coprono pricing, sottoscrizione, gestione dei sinistri e processi operativi. Oltre all'impatto sui conti, l'obiettivo è migliorare l'efficienza, la qualità del servizio e l'esperienza dei clienti. L'AI generativa e gli strumenti digitali sono usati anche per rafforzare il supporto alla rete distributiva.
Il percorso è sostenuto da investimenti in tecnologia e AI compresi tra 1,2 e 1,3 miliardi entro il 2027
, di cui 0,9 miliardi già investiti dall'avvio del piano. Tra le collaborazioni strategiche c'è quella con il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il gruppo punta inoltre a sfruttare la propria scala, centralizzando competenze e piattaforme condivise tra i diversi Paesi per ridurre la frammentazione e migliorare la produttività.
L'intelligenza artificiale è al centro anche della formazione dei dipendenti
, sempre più orientata all'uso di queste tecnologie. A fine settembre l'indice di upskilling del gruppo ha raggiunto il 61%.
"Stiamo accelerando l'adozione dell'AI in tutto il Gruppo in maniera agile e facendo leva sulla nostra capacità di scala", ha dichiarato
il Group CEO Philippe Donnet
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