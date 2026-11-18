Generali, Terzariol: "Agire come gruppo significa controllo centrale e standard comuni"

Ibrido e unit-linked metà del valore del nuovo business, Pmi e salute i prossimi motori

(Teleborsa) - Il modello operativo è "disegnato centralmente, realizzato localmente e valutato continuamente", ha detto all'Investor Day il vice ceo Giulio Terzariol: benchmark sui concorrenti, standard di gruppo "co-disegnati con le business unit", piani locali con target e roadmap, verifica dei progressi. "Agire come gruppo significa steering centrale, standard comuni, risorse condivise: è ciò che chiamo responsabilità e forte controllo del business."



I risultati



Nel Vita il risultato operativo cresce del 5%, "nella parte alta" della fascia 4-5%, con un margine sul nuovo business al 5,9%, "tra i più alti del settore, se non il più alto", +50 punti base sul 2024. Gli afflussi netti cumulati sono 25,2 miliardi (obiettivo 25-30 per il 2024-2027): "Escludendo la Cina siamo quasi all'80% dell'obiettivo del triennio."



Nel Danni il risultato operativo sale del 12%, "tre-quattro punti sopra il target", e i premi del 6,6% (obiettivo 6%). Il combined ratio 2026 è a 94,5%, "potenzialmente leggermente più alto" per catastrofi naturali e perdite man-made. Il loss ratio attritional migliora di 140 punti base (obiettivo 150-200 al 2027): "Al netto delle perdite man-made siamo già nel mezzo dell'intervallo."



Nel protection, health e accident il margine sul nuovo business è sopra l'8% e il valore cumulato è di 1,8 miliardi su un obiettivo di 3.



Ibrido e unit-linked



Nel Vita il risparmio tradizionale pesa per circa il 20% del risultato e il protection per il 30%. Gli ibridi e unit-linked sono "il punto in cui la convergenza tra assicurazione e gestione avviene in modo più impattante": valgono "il 50% del valore attuale dei premi del nuovo business", generano circa 200 milioni di commissioni e hanno una durata "oltre 10 anni". Gli asset unit-linked sono passati da 66 a circa 150 miliardi dal 2018 (32% del totale gestito contro 18%) e quelli internalizzati da 22 a 63 miliardi (43% contro 33%). La componente protection pesa per il 7% dei premi e per "circa il 25% del valore del nuovo business". In Italia, con Banca Generali , il concetto è "proteggersi per investire meglio".



Pmi e salute



Le Pmi sono "la spina dorsale dell'economia Ue", con il 55% del Pil e il 63% dell'occupazione, ma solo il 50% ha una copertura catastrofale. Generali ha circa 6 miliardi di premi, il 30% del non-motor, cresciuti del 7,1% nel 2025. Il modello "fast flow" per la sottoscrizione automatica dovrebbe passare dal 46% a circa il 70% dei premi. Sulla salute, la spesa privata in Italia è di circa 40 miliardi, la crescita è "a una cifra alta" e vale il 50% della produzione del protection. "Il nostro obiettivo è essere più di un pagatore: un partner della salute."

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