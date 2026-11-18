Invito all'acquisto per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Chiusura negativa per il produttore di imballaggi , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,40%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 244,4 USD, con stop loss posto a quota 94,69 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```