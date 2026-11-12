Rialzo in agguato per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il produttore di imballaggi , tra i componenti dell' S&P-500 , che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Packaging Corporation of America ai prezzi attuali pari a 253 USD, con stop loss individuato in area 94,69 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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