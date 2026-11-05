Milano 13:07
51.198 +0,33%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
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Londra 13:07
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Francoforte 13:07
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Lettura rialzista per Packaging Corporation of America

Finanza
Lettura rialzista per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Effervescente il produttore di imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,66%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 259,2 USD, con stop loss posto a quota 94,69, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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