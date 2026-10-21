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Packaging Corporation of America spinge al rialzo

Finanza
Packaging Corporation of America spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il produttore di imballaggi, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +1,07%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 238,9 USD, con stop loss posto a quota 94,69 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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