Lottomatica prosegue il buyback e acquista 339.402 azioni

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tramite la controllata GBO, un totale di 339.402 azioni ordinarie nel periodo dal 12 al 16 ottobre 2026, a un prezzo medio ponderato di 24,0839 euro per azione, per un controvalore complessivo di 8.174.114,87 euro.



Dall'avvio del programma, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi ha acquistato complessivamente 6.094.542 azioni, pari al 2,422% del capitale ordinario. Considerando le azioni già in portafoglio, al 16 ottobre detiene complessivamente 21.297.781 azioni proprie, pari all'8,464% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 2.766.239 indirettamente tramite GBO.







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