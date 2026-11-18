(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, con spunti sul settore tecnologico
, dopo che ieri sera la trimestrale di Nvidia
ha mostrato
risultati e previsioni estremamente solidi: il fatturato ha superato le attese e le prospettive per il quarto trimestre si sono attestate al di sopra del consensus, anche ipotizzando l'assenza di vendite di chip per data center verso la Cina. Nvidia ha alzato le previsioni di vendita per l'anno fiscale 2027 (una crescita del 75% su base annua, rispetto al precedente +70%), ha incrementato il piano di riacquisto di azioni proprie di 150 miliardi di dollari e la CEO ad interim ha chiarito che il fondatore Huang non tornerà, sottolineando al contempo che l'azienda mantiene un forte impegno nei confronti di fornitori, partner e clienti.
Sempre negli Stati Uniti, in serata verranno pubblicati i verbali della riunione del FOMC di ottobre
. Si cercheranno segnali che indichino una maggiore preoccupazione del FOMC per l'inflazione rispetto a quanto suggerito dalla decisione di mantenere i tassi invariati. In serata interverrà anche John Williams
, presidente della Fed di New York e membro votante permanente del FOMC. Alberto Musalem
, presidente della Fed di St. Louis, ha sostenuto
che intervenire tempestivamente sia il modo migliore per attenuare le pressioni sui prezzi senza danneggiare l'occupazione e la crescita; a suo avviso, gli Stati Uniti avrebbero probabilmente bisogno di diversi rialzi dei tassi entro la primavera (Musalem non avrà diritto di voto nel FOMC fino al 2028).
Sempre negli Stati Uniti, verrà fissato nella notte il prezzo per l'IPO di Anthropic
, le cui negoziazioni inizieranno domani all'apertura di Wall Street. Secondo Bloomberg, il gruppo punta alla parte alta della forchetta indicativa, o anche oltre, in un'operazione che potrebbe attribuirgli una valutazione fino a 1.400 miliardi di dollari.
Nell'Eurozona
, oggi vengono pubblicati i dati definitivi sull'inflazione di ottobre
. Il Bollettino economico di novembre della BCE ha confermato che i prezzi dell'energia continuano a rappresentare un rischio al rialzo per l'inflazione e un rischio al ribasso per la crescita economica.
Nel settore finanziario italiano
, in occasione del suo Investor Day Generali
ha detto
che si aspetta di superare tutti i target del piano al 2027, con un EPS in rialzo di oltre il +14% annuo; BNP Paribas
ha presentato
il piano al 2030 per BNL, la sua controllata italiana, puntando su corporate e private e trasformando il retail (-20% di filiali e metà delle vendite da remoto).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. L'Oro
crolla a 3.763,5 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,22%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 84,22 dollari per barile, in netto calo del 2,08%. Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,40%. Tra i mercati del Vecchio Continente
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,36%, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 50.750 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 53.428 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,14%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,37%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+2,48%), STMicroelectronics
(+1,28%), Prysmian
(+1,13%) e Banca Generali
(+1,01%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris
, che continua la seduta con -1,47%. Giornata fiacca per Moncler
, che segna un calo dello 0,99%. Piccola perdita per Leonardo
, che scambia con un -0,95%. Tentenna ENI
, che cede lo 0,94%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, El.En
(+3,17%), Gens Aurea
(+2,52%), Cembre
(+1,72%) e GVS
(+1,69%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis
, che prosegue le contrattazioni a -4,38%. BFF Bank
scende del 2,78%. Sostanzialmente debole Danieli
, che registra una flessione dell'1,06%. Si muove sotto la parità Sesa
, evidenziando un decremento dell'1,01%.