Officina Stellare, aumento di capitale da 2 milioni in vista closing acquisizione di Mavel

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Officina Stellare ha deliberato un aumento di capitale per Euro 1.999.980,00, comprensivo di sovrapprezzo, in esercizio della delega conferita al CdA dall’Assemblea straordinaria del 14 settembre 2026, nell’ambito del più ampio processo di crescita strategica del gruppo facente capo alla società.



Tale aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, è riservato alla sottoscrizione del socio venditore di Mavel S.r.l., MEH22 S.r.l. (l’“Investitore”).



Il CdA ha fissato il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 45, di cui Euro 0,10 a titolo di capitale, con conseguente emissione di complessive 44.444 nuove azioni, prive di indicazione del valore nominale, che attribuiranno all’Investitore pari diritti rispetto alle azioni in circolazione, e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni di Officina Stellare già in circolazione.



Il closing dell’acquisizione, nell’ambito del quale verrà sottoscritto l’Aumento di Capitale, è previsto il 29 ottobre 2026. A esito dell’operazione, l’Investitore deterrà una partecipazione in Officina Stellare pari a circa lo 0,25% del relativo capitale sociale, con corrispondente diluizione per gli attuali azionisti della società.

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