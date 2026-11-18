MPS, per Santander adesioni Opas Intesa intorno al 90%
(Teleborsa) - In vista del periodo di adesione all'offerta di Intesa Sanpaolo su MPS, che avrà inizio il 24 novembre, gli analisti di Santander prevedono che l'accettazione dell'Opas supererà "ampiamente la soglia minima del 66,7%" e si domandano - questo l'interrogativo chiave - se supererà il 90%.
Secondo lo scenario di base del broker spagnolo, l'accettazione dell'Opas si attesterà intorno al 90%, grazie al "sostegno degli azionisti" e alle "recenti offerte nel settore bancario italiano, dove i livelli di adesione hanno raggiunto in media l'87% nonostante l'opposizione del management della società target".
```