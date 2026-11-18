MPS, per Santander adesioni Opas Intesa intorno al 90%

(Teleborsa) - In vista del periodo di adesione all'offerta di Intesa Sanpaolo su MPS , che avrà inizio il 24 novembre, gli analisti di Santander prevedono che l'accettazione dell'Opas supererà "ampiamente la soglia minima del 66,7%" e si domandano - questo l'interrogativo chiave - se supererà il 90%.



Secondo lo scenario di base del broker spagnolo, l'accettazione dell'Opas si attesterà intorno al 90%, grazie al "sostegno degli azionisti" e alle "recenti offerte nel settore bancario italiano, dove i livelli di adesione hanno raggiunto in media l'87% nonostante l'opposizione del management della società target".





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