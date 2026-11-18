New York: violenta contrazione per Freeport McMoRan
(Teleborsa) - A picco la società di estrazione mineraria, che presenta un pessimo -7,99%.
Lo scenario su base settimanale di Freeport McMoRan rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Freeport McMoRan mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,02 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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