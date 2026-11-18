Nvidia, Huang andrà alla commissione Bancaria Senato Usa

Lo ha detto il presidente della commissione e senatore repubblicano Tim Scott

(Teleborsa) - L'ex amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha accettato di apparire davanti ai membri della commissione Bancaria del Senato. Lo ha detto il senatore repubblicano Tim Scott, nonchè presidente della commissione stessa, in un'intervista alla CNBC, aggiungendo che il segretario al Commercio, Howard Lutnick, ha accordato una sua testimonianza. Nessuna data è ancora stata fissata.



Lo scopo è quello di ottenere "più informazioni su cosa sapessero, quando lo sapevano e perchè non hanno fatto qualcosa al riguardo", ha aggiunto Scott.



Nel caso di Lutnick, si vuole capire perchè non abbia agito su Megaspeed, il gruppo di data center di Singapore sospettato di avere contrabbandato i chip di Nvidia in Cina e di cui Alice Huang - con cui Huang ha avuto una relazione extraconiugale che lo ha portato all'uscita di scena da CEO di Nvidia - era stata dirigente. "Sono stati avvertiti già a marzo di quest'anno, diversi mesi fa, che Megaspeed doveva essere nella entity list", riferimento alla lista nera delle aziende a cui non può esser venduta tecnologia Usa.



Una testimonianza a porte chiuse di Huang è stata già fissata l'1 dicembre davanti alle commissioni congiunte di Intelligence, Affari esteri e Cina della Camera.





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