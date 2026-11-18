Piazza Affari: positiva la giornata per El.En

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che avanza bene del 3,36%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che El.En mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,53%, rispetto a -1,29% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di El.En , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 16,82 Euro. Primo supporto visto a 16,36. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 16,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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