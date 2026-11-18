Piazza Affari: positiva la giornata per El.En
(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che avanza bene del 3,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che El.En mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,53%, rispetto a -1,29% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di El.En, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 16,82 Euro. Primo supporto visto a 16,36. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 16,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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