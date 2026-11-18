Poste, Mediobanca riprende copertura con Outperform e apprezza piattaforma digitale integrata

(Teleborsa) - Mediobanca riprende la copertura su Poste Italiane con un rating "Outperform" e un target price di 30 euro per azione.



La valutazione considera TIM al suo fair value stand-alone, a cui si aggiunge il valore delle sinergie annunciate. La banca d'affari riconosce il potenziale della piattaforma digitale integrata che verrebbe a crearsi. Secondo le stime, la nuova entità registrerebbe un multiplo EV/EBITDAaL (2028) di circa 5x, un rapporto EV/EBIT inferiore a 8x e un rapporto P/E (2028E) di 11,8x. La remunerazione degli azionisti "si prospetta interessante", con un dividend yield atteso del 6% nel 2028. Mediobanca considera l'integrazione tra Poste e TIM una combinazione unica nel panorama europeo, con un ulteriore potenziale di rialzo derivante da sinergie superiori agli obiettivi attuali e da un possibile re-rating della valutazione.



Viene fatto notare che l'opportunità strategica risiede nella possibilità di reinvestire i flussi di cassa resilienti generati dai servizi finanziari di Poste (il comparto finanziario e assicurativo rappresenta il 64% dell'EBIT rettificato del Gruppo) nello sviluppo di una piattaforma infrastrutturale digitale su larga scala. "La tesi di investimento è lineare: sfruttare un nucleo difensivo e generatore di cassa per finanziare attività digitali a maggiore crescita, migliorando progressivamente il profilo di crescita, il mix di utili e il potenziale di valutazione del Gruppo", si legge nella ricerca.



In merito al potenziale squeeze-out o fusione, viene ribadito che restano percorribili diverse strade per giungere al delisting: una fusione di TIM in Poste (o in una controllata non quotata del Gruppo, secondo la nuova struttura articolata in tre aree di business), oppure ulteriori acquisti sul mercato per accrescere la quota di proprietà. Il management ha indicato che non vi è particolare urgenza riguardo alle tempistiche per il delisting, lasciando così la flessibilità necessaria per valutare la soluzione più efficiente sotto il profilo legale, finanziario e operativo.

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