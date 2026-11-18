Saipem, nuovi contratti di perforazione offshore per 181 milioni di dollari

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti di perforazione offshore, in Egitto e in Suriname, per un valore complessivo di circa 181 milioni di dollari, relativi all'unità semisommergibile Scarabeo 9.



Il primo contratto, assegnato da Burullus Gas Company, joint venture tra Shell , Petronas e la società statale egiziana Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), prevede la perforazione di tre pozzi offshore in Egitto, con avvio delle operazioni previsto nel primo trimestre del 2027.



Il secondo contratto, assegnato da TotalEnergies EP Suriname, prevede una campagna di perforazione offshore in Suriname, con avvio previsto al completamento delle sopracitate attività in Egitto. La campagna comprende la perforazione di cinque pozzi e ulteriori cinque pozzi opzionali.

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