Skipass più cari del 33% rispetto al 2021, dove si spende di più. E dove meno: la mappa

cosa emerge dall'indagine di Altroconsumo

(Teleborsa) - Anche gli sport invernali come lo sci, già cari in partenza, quest'anno costeranno di più: secondo l'indagine condotta da Altroconsumo sui siti di 40 stazioni sciistiche (33 italiane e 7 estere), il prezzo degli skipass giornalieri è aumentato del 6% in media rispetto all’anno scorso (a incidere molto è il Friuli Venezia Giulia) e di ben il 33% rispetto al 2021 (il prezzo considerato è quello di un biglietto ordinario per adulti, in alta o altissima stagione: periodo di Natale, Capodanno, Carnevale, festivi).



Considerando una famiglia di tre persone, la spesa media per poter raggiungere le piste utilizzando seggiovie, cabinovie, funivie e skilift arriva a 206 euro al giorno (era 188 euro l'anno scorso). E può toccare i 267 euro nei comprensori sciistici più cari.



Più contenuto, invece, l’aumento degli abbonamenti skipass da cinque giorni: + 3%.



Quanto sono aumentati gli skipass nella stagione 2026/2027 - Come detto, l’aumento medio dei prezzi è stato del 6%: più alto di quello rilevato l’anno scorso, che era del 4%. Ma se andiamo oltre alla media, troviamo incrementi molto più alti nelle singole località. Incide tanto il Friuli Venezia-Giulia: dopo anni di prezzi fermi, in tutte le quattro aree sciistiche monitorate, il prezzo dello skipass giornaliero passa da 44 euro a 55 euro (restando comunque più basso di altre località), con un aumento di ben il 25% rispetto alla stagione 2025-2026. Nelle altre regioni e aree considerate siamo ad aumenti che vanno dal 3,2% al 4,3%



Dove si registrano i rincari maggiori: fino al 25% - Tra gli aumenti maggiori in Italia, subito dopo le quattro località del Friuli Venezia Giulia (skipass giornaliero a +25%), troviamo Courmayeur (da 69 a 75 euro, +8,7%) e Bormio (da 60 a 65 euro, +8,3%), seguiti dalle piemontesi Bardonecchia (da 49 a 52 euro, + 6,1%) e Via Lattea (da 56,50 euro a 60 euro +6%).



Stabili, invece, i prezzi di Limone (Piemonte), Champorcher (Val d’Aosta), Arabba Marmolada (Veneto). Solda all’Ortles (Trentino), invece, è l’unica stazione sciistica dove abbiamo registrato una (lievissima) diminuzione: l’accesso alle piste è passato da 60 a 59,50 euro (- 0,8%).

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