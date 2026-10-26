Germania, migliora il clima delle imprese: l’indice IFO sale a 90,2

Le aspettative più ottimistiche sostengono la fiducia, ma la valutazione della situazione attuale peggiora

(Teleborsa) - Il clima delle imprese in Germania migliora a ottobre, con l’indice IFO che sale a 90,2 punti dagli 89,9 di settembre, superando le attese degli analisti, che indicavano 90 punti. A sostenere il risultato sono soprattutto le prospettive per i prossimi mesi, mentre le aziende esprimono una valutazione leggermente più negativa della situazione economica corrente.



L’indice relativo alle aspettative aumenta a 91,6 punti dai 90,4 del mese precedente, oltre i 90 punti previsti dal consensus. Al contrario, l’indicatore delle condizioni attuali scende a 88,8 punti dagli 89,5 di settembre, risultando inferiore anche alle attese, fissate a 89,9 punti.



Industria in ripresa, servizi più deboli

Nel settore manifatturiero, il clima di fiducia registra un netto miglioramento. Le imprese esprimono valutazioni più positive sia sulla situazione corrente sia sulle prospettive, con entrambi gli indicatori che tornano in territorio positivo per la prima volta in oltre tre anni. Anche gli ordini in entrata aumentano, spingendo le aziende a pianificare un incremento della produzione.



Segnali contrastanti arrivano invece dai servizi, dove il clima aziendale peggiora a causa di una minore soddisfazione per l'attività corrente. Le aspettative migliorano, tuttavia, e i fornitori di servizi informatici si distinguono per le performance particolarmente positive.



Nel commercio, l'indice rimane stabile: a una valutazione più negativa della situazione attuale si contrappongono aspettative in lieve miglioramento. All'interno del settore, il commercio all'ingrosso mostra un andamento migliore rispetto a quello al dettaglio.



Migliora, infine, il clima nel comparto delle costruzioni, dove le imprese si dichiarano più soddisfatte della situazione corrente e mostrano aspettative leggermente più ottimistiche.



Nel complesso, la rilevazione di ottobre segnala una graduale ripresa della fiducia delle imprese tedesche, sostenuta soprattutto dal miglioramento delle aspettative e dal recupero del manifatturiero. La valutazione ancora debole delle condizioni correnti e le differenze tra settori indicano, tuttavia, che la ripresa economica procede in modo disomogeneo.

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