Pensioni più lontane dal 2027 e assegni più bassi

(Teleborsa) - A partire dal 1 gennaio 2027 le pensioni contributive - o la parte contributiva delle pensioni calcolate con il metodo misto, saranno meno generose di quelle attuali, in conseguenza dell’applicazione dei nuovi coefficienti contenuti nel decreto direttoriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia del 16 ottobre che è stato pubblicato il 19 ottobre.



Pensioni più lontane dal 2027



I coefficienti vengono aggiornati ogni due anni e sono strettamente legati a speranza di vita e andamento effettivo del tasso di variazione del prodotto interno lordo di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale.



Tradotto questo significa che all'aumentare della speranza di vita residua, il coefficiente diventa meno favorevole, in ragione del fatto che la pensione sarà corrisposta per un periodo di tempo più lungo.



e assegni più bassi



Dunque, a parità di contribuzione versata nel corso della vita lavorativa, chi andrà in pensione nel 2027 riceverà un importo più basso rispetto a chi è andato nel 2026.



Facendo un esempio: chi lascia il lavoro nel 2026 con 68 anni d’età e un montante contributivo di 300.000 euro percepirà una pensione da 17.424 euro annui. Nel 2027 la stessa persona, a parità di contributi versati, percepirà 17.121 euro annui, ossia 303 euro in meno all’anno.











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