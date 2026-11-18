Sport, Zurich Bank: title sponsor del Marco Simone Golf & Country Club

partnership triennale nel segno di sostenibilità e inclusione

(Teleborsa) - Zurich Bank annuncia una partnership triennale con il Marco Simone Golf & Country Club, una delle realtà più prestigiose del panorama golfistico italiano e internazionale, di proprietà della famiglia Biagiotti.



Protagonista della storia del golf mondiale, il Marco Simone Golf & Country Club ha ospitato nel 2023 la 44ª edizione della Ryder Cup, portando per la prima volta in Italia la più importante competizione golfistica a squadre del mondo. Un’edizione leggendaria, che con 271.191 spettatori ha stabilito nuovi record di partecipazione e coinvolgimento del pubblico.

Situato alle porte di Roma, il percorso di campionato è stato completamente ridisegnato da European Golf Design in collaborazione con Tom Fazio II, con l’obiettivo di coniugare eccellenza tecnica, spettacolarità del gioco e valorizzazione delle caratteristiche naturali del paesaggio.





L’accordo vedrà Zurich Bank nel ruolo di Main Partner del Club e Title Sponsor del campo, consolidando la presenza della Banca in un contesto di eccellenza sportiva e relazionale.



Il brand Zurich Bank sarà presente in numerosi spazi del Club, dalle aree esterne alla Club House, dal campo pratica al percorso di gioco, fino alle golf car. Il Marco Simone ospiterà inoltre eventi, incontri e iniziative dedicate alla rete dei consulenti e ai loro clienti, trasformando la partnership in un’opportunità concreta di relazione, condivisione e sviluppo di nuove sinergie.



Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Italy Bank, ha commentato: "Vogliamo mettere a disposizione dei nostri professionisti e dei nostri clienti opportunità come questa, che consentano di vivere esperienze di valore in contesti di eccellenza e respiro internazionale. La partnership con il Marco Simone Golf & Country Club rappresenta non solo un’importante occasione di visibilità e vicinanza al territorio, ma anche uno strumento concreto per rafforzare le relazioni con i nostri stakeholder e creare momenti di incontro fondati sulla condivisione, sulla passione per lo sport e sulla qualità delle relazioni umane, in piena coerenza con i valori della nostra banca"





Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e Owner del Marco Simone Golf & Country Club, ha dichiarato: "Playing the Future è il nostro motto e rappresenta la visione che ci guida ogni giorno: far crescere nuove generazioni di golfisti e trasmettere i valori di uno sport che unisce passione, rispetto, inclusione e spirito di squadra. Siamo particolarmente felici di accogliere Zurich Bank come nuovo partner, perché condividiamo la convinzione che investire nei giovani e nelle persone significhi costruire il futuro. Questa collaborazione rappresenta una nuova opportunità per far incontrare mondi, esperienze e generazioni attraverso il linguaggio universale dello sport".





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