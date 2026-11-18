(Teleborsa) - Protagonista della seduta milanese è Technoprobe
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,16% a 21,38 euro.
A sostenere la performance delle azioni della società lombarda gli spunti sul settore tecnologico offerti dalla trimestrale di Nvidia
ha mostrato risultati e previsioni
estremamente solidi: il fatturato ha superato le attese e le prospettive per il quarto trimestre si sono attestate al di sopra del consensus, anche ipotizzando l'assenza di vendite di chip per data center verso la Cina. Il colosso dei chip ha alzato le previsioni di vendita per l'anno fiscale 2027 (una crescita del 75% su base annua, rispetto al precedente +70%), ha incrementato il piano di riacquisto di azioni proprie di 150 miliardi di dollari e la CEO ad interim ha chiarito che il fondatore Huang non tornerà, sottolineando al contempo che l'azienda mantiene un forte impegno nei confronti di fornitori, partner e clienti.
L'analisi settimanale del titolo Technoprobe rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,79 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,79. Il peggioramento di Technoprobe
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,21.