Tencent, ricavi sotto le attese: cresce la pressione sulla strategia AI

Pony Ma punta a coinvolgere 100mila dipendenti nella trasformazione del gruppo e a recuperare terreno rispetto ad Alibaba e ByteDance

(Teleborsa) - Tencent ha chiuso il terzo trimestre con ricavi inferiori alle attese degli analisti, evidenziando le difficoltà nel rafforzare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale. Il gruppo cinese, leader nei social media e maggiore società del Paese per capitalizzazione, ha registrato un aumento del fatturato dell'8% a 207,3 miliardi di yuan (31,1 miliardi di dollari) nel trimestre concluso a settembre, mentre l'utile netto è cresciuto solo marginalmente.



I risultati alimentano gli interrogativi sulla strategia del cofondatore Pony Ma per ridurre il divario con i concorrenti Alibaba e ByteDance nella competizione sull'intelligenza artificiale.



Pony Ma punta a coinvolgere 100mila dipendenti nell'AI

La scorsa settimana Ma ha chiesto a metà dei circa 100mila dipendenti di utilizzare l'intelligenza artificiale per individuare nuove opportunità di crescita, mentre all'altra metà ha chiesto di migliorare l'efficienza delle attività legate ai videogiochi e ai social media.



Durante una celebrazione per l'anniversario della società, questo mese, ha ribadito la necessità di accelerare la trasformazione: "Se non abbracciate la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in corso, sarete travolti dal cambiamento. È una questione di vita o di morte". A maggio aveva definito gli sforzi di Tencent nell'AI "una nave che imbarca acqua".



WeChat al centro della strategia

Gran parte delle aspettative di Tencent si concentra su WeChat, utilizzata da oltre un miliardo di persone e già centrale nella monetizzazione delle attività del gruppo, dalla pubblicità al commercio in diretta streaming.



L'agente intelligente integrato nella piattaforma, Xiaowei, è in fase di sperimentazione dall'estate. L'obiettivo è trasformare WeChat in un ecosistema basato sull'intelligenza artificiale, centrale nella vita quotidiana degli utenti.

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