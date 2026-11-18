Ubs, nel 2027 l'obiettivo è "mantenere la resilienza". Scenario base al 50%, S&P 500 a 8.200

Haefele: "La resilienza dei mercati non va confusa con la certezza"

(Teleborsa) - Nel report Year Ahead 2027 il Chief Investment Office di Ubs Global Wealth Management indica prospettive "positive" per il 2027: l'inflazione globale dovrebbe moderarsi, "sebbene i progressi rimangano disomogenei", le preoccupazioni sul debito restare gestibili e gli investimenti in intelligenza artificiale crescere, da 1.000 miliardi di dollari nel 2026 a 1.400 nel 2027 e 1.500 nel 2028. Ma con politiche governative che influenzano sempre più i risultati economici, competenze sull'AI concentrate in poche grandi aziende, investitori attenti ai rendimenti e una geopolitica che genera volatilità, serve "rafforzare la resilienza diversificando le fonti di rendimento".



"I mercati hanno mostrato una notevole resilienza e vediamo numerose opportunità", ha dichiarato il Cio Mark Haefele. "Tuttavia la resilienza dei mercati non deve essere confusa con la certezza. La priorità per il 2027 è restare investiti, diversificare le fonti di rendimento e rafforzare la resilienza per far fronte a una gamma più ampia di scenari".



Le idee



Ubs indica di riequilibrare l'esposizione azionaria: tra le tecnologiche privilegia gli hyperscaler solidi con "monetizzazione evidente" e investimenti finanziati internamente, fuori dal tech industriali e sanità, e l'Eurozona come mercato preferito. Seguono innovazione trasformativa (Ia, energia e risorse, longevità), uso della volatilità con strategie di salvaguardia del capitale e di ingresso predefinito, e riequilibrio verso il reddito fisso, con durata intermedia e una quota di emergenti e high yield.



Oro e materie prime gestite attivamente sono favoriti dai timori sul debito e dalla domanda delle banche centrali, con il rame sostenuto da reti elettriche, data center ed elettrificazione. Tra le valute è favorita la sterlina, insieme a strategie di carry sugli emergenti, mentre il franco svizzero può servire "in modo selettivo" come valuta di finanziamento. Tra gli alternativi: hedge fund che sfruttano la dispersione, private equity operativo e secondari, infrastrutture core e core-plus.



Gli scenari



Lo scenario base (50%), "resilienza duratura", prevede crescita in linea con il trend, utili solidi, inflazione in calo graduale e rendimenti in moderata discesa: a dicembre 2027 Fed al 4,50%, S&P 500 a 8.200, Treasury a 10 anni al 4,75%, euro/dollaro a 1,16 e oro a 5.000 dollari l'oncia. Nello scenario rialzista "Goldilocks" (20%) S&P a 9.500, Fed al 4,00% e oro a 3.800; in quello di "reset dei rendimenti" (10%) S&P a 7.000, Fed al 5,25% e oro a 4.400; in quello di "crisi dell'Ia" (20%) S&P a 5.500, Fed al 2,00% e oro a 5.500.



Il decennio



Oltre il 2027 il report cita investimenti globali nelle infrastrutture elettriche per 32.000 miliardi di dollari e una "longevity economy" in crescita del 6% annuo, a 8.000 miliardi entro il 2030.

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