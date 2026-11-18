(Teleborsa) - Wall Street resta perlopiù negativa
dopo la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve
. Secondo il documento relativo alla riunione del 27-28 ottobre, quasi tutti i funzionari hanno concordato sul fatto che sarà probabilmente necessario aumentare i tassi di interesse "nei mesi a venire" per riportare l'inflazione al target del 2% in tempi brevi
.
Resta alta l'attenzione anche sul tech
in un contesto di rinnovata volatilità con Nvidia
(-2,4%) in netto calo
dopo l'iniziale entusiasmo alimentato da risultati e previsioni oltre le attese. Performance che segnala come gli investitori siano nuovamente alla ricerca di ulteriori prove
sulla solidità del settore dell'intelligenza artificiale.
Nuove indicazioni dovrebbero comunque già arrivare dall'attesissimo esordio di Anthropic
previsto per domani.
Occhi anche sul fronte geopolitico
alla vigilia del primo vertice trilaterale
, fra Xi Jinping, Trump e Putin, a margine dell'Apec.
Gli indici
Il Dow Jones
è in calo (-1,15%) e si attesta su 50.177 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.328 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,45%); leggermente negativo l'S&P 100
(-0,22%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+2,25%) e telecomunicazioni
(+0,79%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia
(-3,41%), sanitario
(-2,19%) e materiali
(-1,27%).
I migliori e i peggiori a Wall Street Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Walt Disney
(+5,05%), Amazon
(+3,82%), Cisco Systems
(+2,54%) e Honeywell International
(+2,14%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health
, che continua la seduta con -9,62%.
Scende Merck
, con un ribasso del 3,99%.
Crolla Chevron
, con una flessione del 3,90%.
Sotto pressione Amgen
, con un forte ribasso del 3,24%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, CrowdStrike Holdings
(+9,26%), Palo Alto Networks
(+8,34%), Take-Two Interactive Software
(+7,96%) e Fortinet
(+6,85%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su CoreWeave
, che continua la seduta con -4,91%.
Vendite a piene mani su MicroStrategy Incorporated
, che soffre un decremento del 4,81%.
Pessima performance per Alnylam Pharmaceuticals
, che registra un ribasso del 4,54%.
Sessione nera per Qualcomm
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,36%.