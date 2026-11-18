(Teleborsa) - Seduta perlopiù negativa a Wall Street
in vista dei verbali FED
(ore 20:00 in Italia) e in un contesto di rinnovata volatilità con Nvidia
(-2%) passata progressivamente in netto calo dopo l'iniziale entusiasmo alimentato da risultati e previsioni oltre le attese. Performance che segnala come gli investitori siano nuovamente alla ricerca di ulteriori prove
sulla solidità del settore dell'intelligenza artificiale.
Nuove indicazioni dovrebbero comunque già arrivare dall'attesissimo esordio di Anthropic
previsto per domani.
Occhi anche sul fronte geopolitico
alla vigilia del primo vertice trilaterale
, fra Xi Jinping, Trump e Putin, a margine dell'Apec.
Gli indici
Il Dow Jones
lascia sul parterre l'1,04%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500
, che retrocede a 7.317 punti.
Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,05%); in frazionale calo l'S&P 100
(-0,46%). Beni di consumo secondari
(+2,18%) e utilities
(+0,50%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-3,32%), sanitario
(-1,57%) e materiali
(-1,17%).
I migliori e i peggiori a Wall Street
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Walt Disney
(+4,93%), Amazon
(+3,50%), Nike
(+2,62%) e Honeywell International
(+2,40%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health
, che prosegue le contrattazioni a -8,90%.
Si concentrano le vendite su Chevron
, che soffre un calo del 3,40%.
Vendite su Salesforce
, che registra un ribasso del 3,21%.
Seduta negativa per Merck
, che mostra una perdita del 3,04%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano CrowdStrike Holdings
(+7,61%), Take-Two Interactive Software
(+7,35%), Palo Alto Networks
(+6,91%) e Fortinet
(+6,11%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Adobe Systems
, che ottiene -3,67%.
Sotto pressione MicroStrategy Incorporated
, che accusa un calo del 3,62%.
Scivola CoreWeave
, con un netto svantaggio del 3,53%.
In rosso Alnylam Pharmaceuticals
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,00%.